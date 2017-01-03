Sub specie aeternitatis [Под знаком вечности]. 40 дней по смерти Фиделя Кастро

К. Дымов

Откроем по секрету: человечество не знает ещё ни одного человека, который бы родился коммунистом. Кого-то, может, это крайне удивит, но Маркс и Энгельс тоже изначально не были коммунистами: до примерно 1842 или 1843 года оба они оставались не более чем радикальными демократами в сфере политики и левыми гегельянцами в философии. Лишь с указанного момента они начали переходить на позиции коммунизма и материализма. Разумеется, и Фидель Кастро пришёл к своей идейно-политической зрелости постепенно, в процессе долгой и сложной эволюции. >>

«С чего начинается Родина?» Часть II. Чувство прекрасного

Валерий Суханов

«До Ленинграда довезёте?», - так, или примерно так, мы спрашивали у водителей в 1998 году в январе месяце, живя в гостинице «Ижорец», которая находилась на окраине Питера, в 20 минутах езды от станции метро. Мы с товарищем, таким же тренером, как и я, привезли команду юношей-баскетболистов на турнир «Рождественские каникулы» в Санкт-Петербург и упорно в маршрутках, спортзале, кафе, музеях город называли по-старому, по-советски. Новое название никак не хотело прилипать к устам. И надо сказать, что местные жители не обижались на нас. По всему было видно, что они и сами ещё толком не перестроились. А потом, сколько б ни обрушивалось на людей информации о «зверствах большевиков», народ понимал, с именем «Ленинград» связано множество героических страниц города, Советского Союза и всего мира. >>

200 лет аргентинской государственности ... ровно год после смены власти в этой стране

К. Дымов

В уходящем 2016 году осталась ещё одна памятная юбилейная дата, достойная того, чтоб её упомянуть: 200 лет со дня провозглашения аргентинского государства. Правда, отмечалась она давненько - ещё летом, 9 июля. Разные дела не позволили мне тогда написать об этом, но актуальность темы всё ещё сохраняется, ибо как раз сейчас, на исходе 2016-го, исполнился ровно год, как в Аргентине сменилась власть. >>

Субъективно о «Неболовах» Юлии Илюхи

Олександр Демарьов

Для Юлии Илюхи «Неболовы» - дебют. Едва появившись на свет божий, книга сразу получила массу положительных отзывов. Сборник даже мог стать «Книгой года BBC»: не стал, но мы все равно прочитали.



Перед тем, как анализировать сборник, считаем своим долгом поделиться с вами несколькими цитатами из отзывов, которые прямо в книгу, перед рассказами, помещены. >>

Магия чисел: наступает 17-й год

Дмитрий Королёв

У нас уже вошло в традицию публиковать в последние дни уходящего года большую статью - с элементами юмора и «астрологии», - подводящую итоги года и дающую прогнозы на год наступающий («2015-й: год баранов и козлов», 29.12.2014 и «Год Козла уже почти окончен. Но впереди - Обезьяна!», 30.12.2015). И вот уж пронёсся ещё один год - високосный, насыщенный ожесточённой мировой борьбой и трагическими событиями. Обезьяна вскоре отправится туда, где ей самое место, - в обезьянник, а на смену ей летит Петух. И ведь не просто Петух, но Петух Красный. >>

Первый бой фашизму в Испании: участие в этом выходцев из Западной Украины

К. Дымов

70 лет назад, в конце 1936 года, в ходе обороны Мадрида от наступавших на испанскую столицу войск генерала Франко боевое крещение получили незадолго до того сформированные интернациональные бригады (интербригады). Решение об их создании было принято Исполкомом Коминтерна 18 сентября 1936 года. Группы добровольцев начали массово и организованно прибывать в Испанию в октябре. Хотя движение это началось фактически ещё в первые же дни фашистского мятежа — тогда, например, в республиканскую милицию записались многие участники рабочей «Народной Олимпиады», которая должна была открыться 18 июля 1936 года в Барселоне и проводилась в противовес гитлеровской Олимпиаде в Берлине. >>

Надо ли быть добрым?

Б. Сарнов

Эта статья была написана к 100-летию со дня смерти Чарльза Диккенса. Совершенно случайно мы наткнулись на нее в одном старом журнальчике, прочли, и с тех пор она не выходит у нас из головы. «Может, перепечатать?» — думали, — «замечательная ведь вещь! Да и в интернете ее нигде не видно». А потом вдруг взяли и перепечатали. >>

Свобода! Равенство! О братстве вопрос уже не ставится…

Дмитрий Королёв

Четвёртый день в Республике Польша проходят массовые акции протеста под лозунгом «Свобода! Равенство! Демократия!», которые кое-кто поспешил называть уже «польским майданом». Провластный портал wPolityce.pl прямо так и стращает публику тем, что, дескать, протестующие намерены «поджечь покрышки» и, захватив здание Сейма, «создать [там] неприступную крепость». Поджигание покрышек, стало быть, почему-то рассматривается как злостное и чрезвычайно опасное нарушение общественного порядка, а вовсе не как проявление высокой гражданской активности справедливо возмущённого народа. Что для Украины благо, то для Польши беда? >>

«Глушковские чтения» 2016

Ярослав Вареник

24 ноября в НТУУ «КПИ им. Игоря Сикорского» проходила пятая конференция "Глушковские чтения" по теме «Междисциплинарные исследования актуальных проблем применения информационных технологий в современном мире». Особенностью ее всегда была та целостность, которую составляет объединенный подход философии и естествознания. Союз не случайный, а выражающий действительную сложность предмета, с которым работают. Предмет этот - человек, общественное устройство. И развитие его давно не под силу ни хаотично развивающимся технологиям, ни безвольно мечтающей философии. А именно таковы они в своем разрыве. >>

Возможен ли алгоритм мышления?

Сергей Алушкин

Любой человек, начинающий изучать программирование, в первую очередь сталкивается с понятием алгоритма, из которого в дальнейшем развивается вся деятельность программиста, да и не только. Что только сейчас только не поддают алгоритмизации: от приготовления блюда до управления сложными технологическими процессами. Казалось бы, осталось алгоритмизировать самый основной процесс в человеческой жизни, мышление, а дальше уже останется делом техники написать на его основании программу, загрузить её в какой-нибудь сверхмощный компьютер и наконец-то перестать заниматься этим обременяющим процессом, поручив его профессионалу в виде искусственного интеллекта. >>

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